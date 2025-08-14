Saranno centinaia i militari impegnati tra città, litorali e strade dell’entroterra per garantire la sicurezza durante il Ferragosto.

Il Comando provinciale dei carabinieri di Cagliari ha predisposto un piano straordinario di controlli che coinvolgerà tutte le otto compagnie e le 85 stazioni dell’Arma, con il supporto di reparti speciali, un elicottero e unità navali.

Le operazioni, pianificate dal generale Luigi Grasso in coordinamento con il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, mirano a prevenire e contrastare soprattutto i reati predatori, con servizi che spazieranno dalle pattuglie nei centri abitati ai controlli sulle spiagge, dai monitoraggi nei locali pubblici alle attività antidroga, dalla sicurezza stradale fino alle verifiche in mare.

Un’attenzione particolare sarà rivolta anche alla tutela dell’ambiente e alla sicurezza alimentare: i militari del Nas effettueranno ispezioni in ristoranti, attività di intrattenimento e strutture ricettive, verificando la qualità degli alimenti e il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

«Ho chiesto ai carabinieri del Comando Provinciale un impegno straordinario per questi giorni di Ferragosto – ha dichiarato il generale Grasso –. L’obiettivo è assicurare una presenza capillare per rassicurare cittadini e turisti, con dispositivi di controllo flessibili e dinamici, in stretto coordinamento con tutte le altre forze impegnate sul territorio».

