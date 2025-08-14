Oltre trecento chili di pecora arrostita sul momento sono stati serviti ieri sera in piazza Marconi, a Villaputzu. Ad accompagnare la carne c’era “sa panada” tipica del paese, quella fatta con le verdure (pomodori e melanzane), un buon bicchiere di vino e i dolci preparati dalle donne di Villaputzu.

La sagra è stata un successo: «Quando i turisti mi riportavano il vassoio vuoto», spiega Claudio Casula, presidente dall’associazione Bidd’e Putzi Giovani che ha organizzato l’evento in collaborazione con il Comune e con l’History, «mi son premurato di chiedere cosa andava e cosa no. A parte quelle due o tre persone che statisticamente hanno sempre da dire qualcosa, tutti sono rimasti molto più che soddisfatti. Per alcuni la carne di pecora era addirittura una novità».

Alla fine, insomma, non è rimasto neanche un pezzetto di carne di pecora.

