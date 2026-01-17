Raddoppiato a Sinnai il servizio di raccolta porta a porta dei tessili sanitari assorbenti (pannolini, pannoloni, traverse). Per venire incontro alle esigenze dei cittadini, si legge nel comunicato, «a partire dal 23 gennaio 2026, il conferimento di questa tipologia di rifiuto sarà possibile due volte a settimana, il lunedì e il venerdì».

Il potenziamento del servizio consente di ripristinare la raccolta degli assorbenti sanitari anche nei giorni in cui non è più possibile conferirli insieme al secco residuo, le cui giornate di raccolta sono state dimezzate.

«Gli utenti che usufruiscono già del servizio di raccolta dei tessili sanitari assorbenti non devono effettuare alcuna nuova richiesta o attivazione. Il potenziamento del servizio sarà applicato automaticamente. Gli utenti non sono ancora iscritti al servizio possono richiederne l’attivazione compilando l'apposito modulo», viene precisato.

Come è noto, la minoranza consiliare il 10 gennaio scorso aveva chiesto la convocazione del Consiglio comunale per parlare della Tarip. L'assessora comunale Katiuscia Concas aveva assicurato l'attenzione sul problema e una soluzione, se ritenuta necessaria. Ora la decisione di raddoppiare il servizio che interessa diverse famiglie.

