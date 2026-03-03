Un incendio si è sviluppato in un vecchio capannone in disuso della zona industriale di Selargius.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno rapidamente spento le fiamme che avevano aggredito materiale vario custodito all'interno del fabbricato, annerendo parzialmente i muri.

Limitati i danni: si cerca ora di risalire alle cause dell'incendio: in merito al momento nessuna indiscrezione.

