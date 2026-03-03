il rogo
03 marzo 2026 alle 20:19
Selargius, fiamme in un capannone della zona industrialeLa struttura era in disuso, limitati i danni
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Un incendio si è sviluppato in un vecchio capannone in disuso della zona industriale di Selargius.
Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno rapidamente spento le fiamme che avevano aggredito materiale vario custodito all'interno del fabbricato, annerendo parzialmente i muri.
Limitati i danni: si cerca ora di risalire alle cause dell'incendio: in merito al momento nessuna indiscrezione.
© Riproduzione riservata