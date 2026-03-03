Un anno per crescere, imparare e fare qualcosa di concreto per la propria comunità. È questa la proposta del nuovo bando del Servizio Civile Universale, che anche quest’anno coinvolge il Comune di Sarroch con due progetti dedicati ai giovani tra i 18 e i 28 anni.

In totale i posti disponibili sono dieci, distribuiti in due ambiti molto diversi ma accomunati dallo stesso obiettivo: prendersi cura delle persone.

Il primo progetto, dal nome significativo “A.G.A.P.E. – Azioni Giovani Alle Persone”, mette a disposizione sei posti e si rivolge a minori e ragazzi che vivono situazioni di disagio o esclusione sociale. Le attività si svolgeranno al Centro di aggregazione sociale di via Giotto, uno spazio che negli anni è diventato un punto di riferimento per tanti giovani del territorio.

Il secondo progetto, “Seminare Futuro – Piccoli Passi, Grandi Cuori”, offre invece quattro posti ed è dedicato ai servizi per l’infanzia. In questo caso i volontari opereranno all’asilo nido comunale di via Raffaello, a stretto contatto con i più piccoli e con il personale educativo.

Il servizio ha una durata di 12 mesi, con un impegno di 25 ore settimanali distribuite su cinque giorni. È previsto un assegno mensile di 507,30 euro: i giovani selezionati firmeranno il contratto con il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Possono presentare domanda i cittadini italiani che abbiano compiuto 18 anni e non abbiano ancora superato i 28 anni alla data di presentazione della candidatura. Per partecipare è necessario consultare le schede dei progetti, scegliere quello di interesse sul portale “Scelgo il Servizio Civile” e inviare la domanda tramite la piattaforma DOL (Domanda On Line). Le candidature devono essere inviate entro l’8 aprile.

