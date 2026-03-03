Un ventinovenne è stato arrestato dai carabinieri di Quartu per detenzione di droga a fine di spaccio.

Fermato con la sua auto, il giovane è stato perquisito, con successivo bitz nel suo domicilio. A conclusione dei controlli sono stati sequestrati 30 grammi di cocaina, 12 di hashish, 20 di MdMa e 1300 euro in contanti.

L'operazione è scattata durante un vasto servizio di prevenzione disposto dal comando della compagnia cittadina di via Milano con posti di blocco, appostamenti e perquisizioni.

L'indagato è ora agli arresti domiciliari. I carabinieri stanno ora cercando di risalire alla provenienza della droga.

© Riproduzione riservata