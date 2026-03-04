Una lite improvvisa, dopo l’ora di cena, per motivi ancora da accertare, tra due sorelle termina nel sangue: una, la più giovane, finisce all’ospedale in codice giallo (non è in pericolo di vita, quindi) con una ferita superficiale al braccio. È la conclusione di una serata movimentata a Quartu.

Le cause effettive alla base del litigio sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri che sono stati allertati dai medici dopo il trasporto in ospedale da parte degli operatori del 118. Per il momento, tutte le ipotesi, finché i militari non avranno ricostruito la vicenda, restano in piedi.

La tensione sarebbe salita all’ora di cena quando all’improvviso una delle due sorelle ha impugnato un coltello e l’altra, forse per difendersi, è stata ferita a un braccio.

© Riproduzione riservata