Oltre 200 saggi di angelologia con case editrici nazionali e internazionali, non solo religiose.

Don Marcello Stanzione, studioso da anni impegnato nella diffusione della devozione agli angeli, arriva a Soleminis per parlare di San Michele Arcangelo, difensore della fede contro il male, citato cinque volte nelle Sacre Scritture.

Stanzione che nel 2002 ha rifondato l’associazione cattolica “Milizia di San Michele Arcangelo” parlerà delle figure di angeli e arcangeli e della loro presenza nell’arte e nella letteratura.

L’appuntamento è per domani, dopo la messa delle 17.30, nella parrocchia di San Giacomo a Soleminis.

