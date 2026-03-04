Nuovo incarico all’interno del Partito Democratico per la Provincia di Cagliari. A Maria Efisia Mascia, di Ortacesus, è stata conferita la delega al “Benessere e Sanità nei Territori” nell’ambito della segreteria provinciale. La nomina è arrivata dal segretario provinciale Efisio De Muru.

Mascia, componente della segreteria Pd, ha commentato l’incarico sottolineando il valore strategico della sanità territoriale. «Voglio esprimere un sincero ringraziamento al segretario provinciale per la fiducia che mi ha accordato. Per me è un onore potermi occupare di un tema così importante quale è la Sanità», ha dichiarato. Nel suo intervento ha evidenziato come la sanità territoriale rappresenti «il primo presidio di prossimità, il luogo dove si realizza il diritto di accesso alle cure, la prevenzione e la presa in carico delle persone». Un ambito, ha aggiunto, nel quale «si misura la capacità delle istituzioni di essere vicine alle comunità».

Mascia ha assicurato l’impegno a lavorare «coinvolgendo operatori, amministratori, associazioni e cittadini», con l’obiettivo di rafforzare i servizi nei territori e contribuire alla tutela del diritto alla salute.

