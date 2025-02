Il Comune di Sinnai ha indetto un bando pubblico per l’assegnazione di nove spazi destinati all’installazione di gazebo per la somministrazione di alimenti e bevande durante il carnevale del 9 marzo. Si tratti di spazi di 15 metri quadrati da ricavare in via Lombardia. Che nell'occasione sarà chiusa al traffico veicolare per poter posizionare i gazebo.

L’obiettivo è quello di organizzare la manifestazione in sicurezza e precludere il posizionamento di gazebo, auto bar o bancarelle all’interno della piazza dove si svolgeranno le manifestazioni del carnevale sinnaese.

Per il 9 marzo è in programma la rappresentazione de “Is cerbus”, la parodia della caccia al cervo programmata nella Piazza Sant’Isidoro.

