Grande cordoglio a Sinnai per la morte di Stefano Tronci, una delle figure più amate e riconoscibili della scena musicale sarda, frontman degli “Alcool”, storica tribute band dedicata a Vasco Rossi che per anni ha fatto ballare e cantare piazze, feste e locali in tutta l’isola.

La sua scomparsa ha colto tutti di sorpresa, e nel giro di poche ore i social si sono riempiti di messaggi, foto e ricordi da parte di chi lo conosceva personalmente e di chi, semplicemente, lo aveva visto esibirsi almeno una volta.

Un coro unanime che descrive Stefano come un artista vero, capace di trasmettere energia e passione ad ogni concerto, ma anche come una persona generosa, sempre pronta al sorriso e alla battuta.

A Sinnai, dove era conosciuto da tutti, la notizia ha lasciato un segno profondo. In paese, Stefano Tronci era molto più di un cantante: un amico, un punto di riferimento, una voce che sapeva unire generazioni diverse sotto lo stesso palco.

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