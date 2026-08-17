Controlli dei Carabinieri a Cagliari e in diversi centri dell'hinterland. Il servizio ha visto impegnate le pattuglie delle Stazioni di Pirri e Cagliari San Bartolomeo e del Nucleo Radiomobile, affiancate anche da militari in abiti civili. In totale sono state controllate oltre 200 persone e numerosi veicoli, con particolare attenzione alla prevenzione dei fenomeni legati al consumo di alcol e sostanze stupefacenti e alla guida in condizioni non consentite.

Nel corso dei posti di controllo lungo il litorale del Poetto e quello di Pula, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo di Cagliari hanno segnalato per guida in stato di ebbrezza sei conducenti, di età compresa tra i 24 e i 51 anni e tutti residenti nel Cagliaritano. Gli automobilisti, sottoposti agli accertamenti con gli apparati etilometrici, sono risultati positivi con un tasso alcolemico superiore ai limiti previsti dalla legge. Al termine delle verifiche sono stati segnalati alla competente Autorità giudiziaria e le loro patenti sono state ritirate.

A Pula un 55enne del posto è stato deferito in stato di libertà. L'uomo, alla vista dei militari mentre transitava nel centro abitato, avrebbe cercato di allontanarsi, ma è stato subito fermato. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, di cui è vietato il porto. L'arma è stata sequestrata e l'uomo segnalato alla competente Autorità giudiziaria.

I Carabinieri della Stazione di Decimomannu hanno denunciato un altro 39enne, operaio, ritenuto responsabile di porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere. L’uomo, che poco prima era stato segnalato in stato di agitazione per una lite, è stano trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di circa 30 cm che è stato sequestrato e lui segnalato all’Autorità Giudiziaria.

(Unioneonline)

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