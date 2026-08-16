Sinnai, paese in festa per Sant'ElenaSi inizia il 18 agosto in serata con la messa in parrocchia e la processione
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Si rinnova a Sinnai per la 103esima volta la festa in onore di Sant’Elena. Si inizia il 18 agosto in serata con la messa in parrocchia e la processione che accompagnerà la Santa dalla parrocchia alla sua chiesetta di campagna immersa fra ulivi secolari. La sagra andrà avanti sino al 24 agosto con messe, la processione attorno alla chiesetta e la processione di ritorno in parrocchia.
Poi le feste civili con una gara poetica campidanese, fuochi artificiali, musica e la festa della mandorla e l'esposizione dei dolci.