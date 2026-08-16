Pioggia di medaglie agli Europei di nuoto a Parigi. Dopo l’argento di Benedetta Pillato nei 50 metri rana, Simona Quadarella si aggiudica la medaglia d'oro anche nei 400 stile chiudendo con il crono di 4:01.34.

L'Italia si aggiudica poi la medaglia d'argento nella staffette 4x100 miste uomini e donne. Thomas Ceccon, Nicolo Martinenghi, Alberto Razzetti e Carlos D'Ambrosio in 3'28"86 arrivano secondi dietro soltanto alla Russia, bronzo alla Francia. Sara Curtis, Benedetta Pilato, Anita Gastaldi e Emma Virginia Menicucci arrivano invece seconde in 3'53"60 dietro alla Gran Bretagna, che beffa negli ultimi metri le azzurre.

(Unioneonline)

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