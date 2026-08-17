Impossibile per questa stagione trovare i bagnini necessari per garantire una postazione di salvamento in ogni spiaggia del Comune di Villaputzu ma l’associazione Protezione Civile Sarrabus Gerrei non manca di fare qualsiasi cosa per la sicurezza, appunto, dei bagnanti. E così, dopo aver attivato due postazioni di salvamento in due differenti spiagge (Porto Corallino e Porto Tramatzu, quattro nel complesso i bagnini impegnati) in una terza spiaggia, quella di Prumari, ha messo a disposizione un salvagente anulare: “Non siamo riusciti a reperire ulteriori bagnini per attivare una terza postazione di salvamento – ha sottolineato Natale Porcu, presidente dell’associazione – ma nella eventualità si manifestasse una situazione di emergenza chiunque può utilizzarlo. Abbiamo inoltre provveduto a lasciare le indicazioni base di come comportarsi. Grazie a tutti per la collaborazione e speriamo che non serva a nessuno”.

I bagnini di Porto Corallo, in particolare in località Porto Tramatzu, hanno già effettuato diversi interventi nelle scorse settimane. Alcuni a causa dell’imprudenza degli stessi bagnanti che spesso, nonostante la bandiera rossa, continuano a tuffarsi in acqua. “Purtroppo molte persone – ha spiegato Porcu - non sanno che negli ultimi anni anche il fondale di Porto Tramatzu è cambiato e, convinti che tanto l’acqua è bassa, rischiano di andare incontro a dei grossi rischi». L’appello è ancora una volta quello di ascoltare il bagnino e rispettare le bandiere.

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