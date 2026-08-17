Il cuore di Siurgus Donigala si prepara a trasformarsi in un grande palcoscenico di cultura e folklore sardo. Oggi, lunedì 17 agosto, è in programma la XII edizione della rassegna di maschere e costumi tradizionali “Mascaras”, organizzata dagli Scruzzonis di Siurgus Donigala. L’appuntamento ogni anno richiama appassionati e curiosi nel paese del Lago Mulargia, in alta Trexenta. La manifestazione entrerà nel vivo alle 18, in via Roma, con la sfilata dei gruppi partecipanti. Ad aprire il corteo saranno i padroni di casa, gli Scruzzonis di Siurgus Donigala, insieme ai Musici e Sbandieratori di Iglesias, ai Tintinnatos di Siniscola, ai Corriolos di Neoneli e ai gruppi Su Maimoni e Is Ingestusu di Tertenia.

Un viaggio tra maschere e costumi della tradizione, con le diverse rappresentazioni della cultura popolare chiamate a incontrarsi lungo le strade del paese. La festa proseguirà in serata. Alle 22, in piazza Concordia, nel centro del paese, spazio alla musica tradizionale e ai balli sardi con il gruppo “A Bratzos Tentos”. La dodicesima edizione della rassegna “Mascaras” si propone così come una festa della memoria e dell'identità, capace di unire generazioni e comunità attraverso una delle espressioni più suggestive del patrimonio culturale sardo. La manifestazione è patrocinata dall’amministrazione comunale di Siurgus Donigala.

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