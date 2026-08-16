È stato ufficialmente assegnato al Comune di Isili un contributo complessivo di 400 mila euro che arriva dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), di concerto con il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. L'importo sarà suddiviso in due annualità, 2026 e 2027. L'amministrazione comunale ha già definito e individuato la destinazione operativa delle risorse. I 200mila euro della quota 2026 andranno a finanziare un ulteriore e decisivo stralcio funzionale per il completamento della nuova scuola dell'infanzia e dell'asilo nido, tassello fondamentale del nuovo Polo dell'Infanzia in fase di realizzazione a ridosso del plesso delle scuole medie. «Grazie a questo importante finanziamento governativo» ha detto il sindaco Luca Pilia «possiamo portare avanti a ritmo sostenuto un'opera cardine per il futuro della nostra comunità».

«L'assegnazione di questi 400.000 euro al comune di Isili» ha detto il senatore isilese Antonella Zedda «è un segnale tangibile dell'attenzione delle istituzioni nazionali verso i territori dell'interno della Sardegna, realtà ricche di potenziale ma che necessitano di sostegno e investimenti mirati».

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