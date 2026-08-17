Segreteria comunale unica: patto rinnovato tra Serdiana, Sant'Andrea Frius e GenuriL'accordo consentirà ai tre comuni di risparmiare sui costi del servizio e condividere alte competenze professionali
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I tre comuni gestiranno ancora insieme per i prossimi cinque anni il servizio di segreteria. Serdiana, Sant'Andrea e Genuri hanno rinnovato la convenzione scaduta l'8 agosto.
Il nuovo patto si scioglierà automaticamente con le nuove elezioni comunali di Serdiana, comune capofila della gestione associata espressamente prevista dall'art. 98 del Tuel (Testo unico degli enti locali).
L'accordo consentirà ai tre comuni di risparmiare sui costi del servizio e condividere alte competenze professionali. La nuova convenzione decorre dalla data di effettiva presa di servizio del segretario comunale.