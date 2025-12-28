L'esame e l'approvazione del bilancio finanziario all'esame domani del Consiglio comunale di Sinnai. La riunione è stata convocata alle ore 8.45 in prima e alle ore 16,30 in seconda convocazione. Si parlerà anche del Dup e del regolamento sulla tassa di soggiorno.

Domani consigli comunali anche e Maracalagonis nella mattinata e a Burcei a mezzogiorno.

A Maracalagonis alle 11 è prevista la discussione e l’approvazione del Fondo di dotazione per l'iscrizione al registro persone giuridiche - Distretto rurale Sant'Isidoro "Mario Fadda".

A mezzogiorno a Burcei si parlerà di Imu con la conferma delle attuali tariffe anche per il 2026.

