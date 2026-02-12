Si tirano le somme al Comune di Castiadas dopo una giornata davvero difficile, flagellata dal maestrale.

«La giornata del 12 febbraio 2026 è stata particolarmente critica - scrive il sindaco Eugenio Murgioni - per il nostro territorio. Le forti raffiche di vento hanno causato ingenti danni in diverse zone del Comune. Sono stati abbattuti numerosi alberi lungo l’ingresso di Olia Speciosa, sulla provinciale 18 a Camisa e nei parchi pubblici di Olia Speciosa, Camisa, La Centrale e San Pietro. Si registrano pali divelti, segnaletica danneggiata e criticità alla viabilità. Due alberi sono crollati sulla Biblioteca comunale. La Scuola primaria, il Micronido e la Scuola dell’infanzia hanno subito danni alle recinzioni».

Il sindaco Murgioni dice che «è stato attivato il COC – Centro Operativo Comunale. Sono operative Polizia Locale, Ufficio Tecnico, Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, Forestas e imprese private per la messa in sicurezza del territorio. Un ringraziamento a tutti gli operatori impegnati. Con mia Ordinanza è stata disposta per venerdì 13 febbraio 2026 la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado; la chiusura del Micronido, della Biblioteca, della Palestra e degli impianti sportivi. Confermata per domani, venerdì, la conferma della chiusura di cimitero, parchi e aree verdi. Si invita la cittadinanza alla massima prudenza e a limitare gli spostamenti allo stretto necessario».

© Riproduzione riservata