Giornata di grande attenzione a Sinnai, Solanas e nei villaggi della vecchia Orientale sarda dove il forte vento di maestrale ha sradicato diversi alberi abbattendosi anche in alcune recinzioni del Villaggio delle mimose.

Mobilitato il Coc con i volontari del Vab e del Masise, la Polizia locale. Il Vab ha dovuto operare anche a Castiadas per favorire il ritorno a casa degli scolari dopo le lezioni. Il vento ha danneggiato anche cavi elettrici con disagi che sono stati segnalati in diverse parti del territorio.

«La Centrale Operativa Comunale – ha scritto la sindaca Barbara Pusceddu - è operativa a pieno ritmo. Uffici Comunali, Polizia Locale, Volontari sono al lavoro per monitorare il territorio e intervenire tempestivamente sulle criticità causate dalle forti raffiche di vento. A Sinnai sono intervenuti anche i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza i teloni di rivestimento dell'impalcatura realizzata per i lavori sul campanile e sulla facciata della chiesa parrocchiale di Santa Barbara. Un sentito ringraziamento va alle Associazioni di Protezione Civile, MASISE, VAB, SUBSINNAI, a tutti i tecnici dei servizi comunali e alla Polizia locale e ai Vigili del fuoco».

© Riproduzione riservata