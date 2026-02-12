Intervento stasera dei vigili del fuoco per la segnalazione del capitano Giuseppe Fiori comandante della Polizia locale su una potenziale caduta di lastre di rame presenti nel tetto della navata centrale della Chiesa di Santa Barbara.

«È stata una segnalazione pervenuta dal personale dipendente della biblioteca comunale di Sinnai, a metterci in allarme – ha detto Fiori - si è constatato che alcune lastre di rame, poste a protezione del canale di scolo del tetto della stessa Chiesa, minacciavano di abbattersi sulla Piazza, a causa del fortissimo vento di maestrale, rappresentando un serio pericolo per la pubblica incolumità. I Vigili del fuoco arrivati immediatamente hanno rimesso tutto in sicurezza, scongiurando possibili pericoli».

Numerosi sono stati gli interventi nella serata di oggi anche a Solanas e al villaggio delle Mimose, a seguito della caduta di grossi alberi che si sono riversati sulla sede stradale. Mobilitato il Coc col personale del Settore Tecnico Comunale e dalle associazioni di Protezione Civile Masise e VAB e Sub Sinnai. La sindaca Barbara Pusceddu ha emesso un'ordinanza per la chiusura della Pineta, dei parchi e dei cimiteri.

