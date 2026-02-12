Un "Giovedì grasso" a scuola con la sindaca e la Giunta comunale che hanno festeggiato il Carnevale con un omaggio per grandi e piccoli, una zeppolata gustosa a cura delle pasticcerie di Maracalagonis, in tutti i plessi scolastici del paese, dall'asilo nido alla scuola dell’Infanzia, dalla primaria alla secondaria.

Tutti assieme, sindaca e Giunta a distribuire zeppole ai bambini e ai loro insegnanti, ai genitori e collaboratori. Niente sfilata a causa del maltempo, ma festa a scuola, insomma, presente anche la dirigente scolastica.

Per domenica a Maracalagonis è prevista con inizio alle 15 la grande sfilata di carri allegorici e maschere fra le vie del paese con l'organizzazione della Pro Loco e dell'associazione "Martis de agoa".

