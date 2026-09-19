Inizieranno lunedì, 21 settembre a Sinnai, i lavori di manutenzione e messa in sicurezza di alcune strade cittadine particolarmente importanti e trafficate. Lo annuncia l'assessora ai Lavori pubblici Katiuscia Concas, vice sindaca. Interessate all'intervento le via Leonardo da Vinci, per poi proseguire in via Marconi e via Perra .

I lavori interesseranno anche i vicoli della via Soleminis, il vicolo di via Roccheddas, il vico I Funtanaziu.

«Si tratta-dice l'assessora Concas-di lavori particolarmente importanti anche per la sicurezza. Lavori quindi attesi non solo dai residenti, ma anche dagli automobilisti. Prevista, tra l'altro, la bitumazione delle carreggiate. Durante gli interventi potranno verificarsi temporanee modifiche alla viabilità. Si invita a prestare attenzione alla segnaletica presente nelle aree di cantiere».

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