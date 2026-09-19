Quartu, monopattini abbandonati anche davanti alle scuoleIn via Turati disagi all’entrata e all’uscita degli alunni
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Dopo gli episodi dei giorni scorsi non si ferma l’abbandono selvaggio dei monopattini nelle strade di Quartu. Questa volta una fila di mezzi è stata lasciata sul marciapiede davanti alla scuola di via Turati creando disagi all’ingresso e all’uscita degli alunni. Alcuni sono stati poi anche rovesciati a terra causando maggiore ingombro.
I genitori dei ragazzi hanno segnalato la situazione alla Polizia locale. Ormai l’abbandono è diventato routine. I monopattini vengono presi dai loro punti di raccolta e poi lasciati dove capita a ingombrare strade e marciapiedi impedendo il passaggio e il parcheggio e costringendo gli automobilisti e i pedoni a spostarli per poter passare. Per questo i cittadini adesso chiedono a gran voce l’abolizione del servizio, peraltro molto ridimensionato rispetto al passato.
L’intenzione del Comune però è di migliorare il servizio e di integrarlo con il bike sharing e il trasporto pubblico e non di eliminarlo. La protesta dei residenti nasce dal fatto che ogni giorno non c'è strada dove non si trovino monopattini gettati a terra. Inoltre questi vengono utilizzati molto spesso in maniera non corretta con a bordo due o addirittura tre ragazzini senza casco. Inoltre passano contro mano e sfrecciano a tutta velocità mettendo a rischio l'incolumità dei passanti.