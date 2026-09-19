È il giorno della vigilia e a Guasila cresce l’attesa per il Palio di Santa Maria 2026, in programma domani, domenica 20 settembre, al galoppatoio comunale. Dopo il rinvio della gara inizialmente prevista a Ferragosto, la manifestazione torna finalmente in pista con un appuntamento particolarmente atteso dal pubblico e dagli appassionati di ippica. L’appuntamento arriva al termine di settimane durante le quali l’Associazione Ippica Guasilese ha lavorato per individuare una nuova data, tenendo conto degli impegni delle scuderie e della disponibilità dei fantini. Il rinvio di Ferragosto era stato deciso dopo una pioggia improvvisa e particolarmente intensa che aveva reso impraticabile e rischiosa la pista. «Una scelta difficile, fatta per amore del Palio», aveva spiegato il presidente dell’Associazione Ippica Guasilese, Carlo Murru, sottolineando come la priorità fosse garantire la sicurezza di cavalli e fantini. Una decisione già presa in passato in situazioni analoghe: nel 2013, infatti, la competizione venne rinviata due volte a causa del maltempo prima di poter finalmente andare in scena.

Il montepremi complessivo è di 23.800 euro, con 15 mila euro destinati al primo classificato. Una cifra importante che rende ancora più prestigiosa la sfida tra i cavalli e i fantini chiamati a contendersi il Trofeo del Comune. La formula prevede batterie di qualificazione sulla distanza di circa 1.200 metri, mentre la finale si disputerà sulla distanza di circa 1.800 metri. Saranno quindi velocità, resistenza e strategia a decidere il vincitore di una delle gare più attese del calendario ippico isolano. A rendere ancora più particolare la giornata ci saranno anche i giovani protagonisti del Circolo Ippico Giara Oristanese. I mini cavalieri saranno ospiti della manifestazione e intratterranno il pubblico tra una batteria e l’altra con le loro spettacolari esibizioni a pariglie. I possessori del biglietto acquistato per il 15 agosto, giorno in cui il Palio avrebbe dovuto disputarsi, potranno utilizzare lo stesso tagliando anche per la nuova data, senza dover acquistare un nuovo biglietto. L’attesa è terminata: domani cavalli e fantini torneranno sulla pista per contendersi il successo, davanti al pubblico che aveva dovuto rinunciare alla sfida di Ferragosto.

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