Gergei, presentato il servizio del nido comunalePartirà dal primo ottobre
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Partirà dal primo ottobre il nuovo servizio di asilo nido comunale nel comune di Gergei. Progetto che è stato presentato dall'amministrazione comunale guidata da Rossano Zedda ieri sera ai genitori interessati. E' stata la prima volta che c'è stato un confronto fra amministratori e famiglie sull'argomento per rispondere alle domande, chiarire dubbi e illustrare gli aspetti organizzativi. "Un Momento importante per il paese" ha detto il primo cittadino "un servizio che mancava, un piccolo grande sogno che si avvera e che abbiamo voluto con Forza". Una risposta immediata all'aumento di nascite che il paese ha registrato in questi ultimi anni e soprattutto la conferma della volontà dell'amministrazione di investire i suoi bambini e famiglie.