Stop alla navetta tra i Comuni di Muravera, San Vito e Villaputzu (sino a Porto Corallo). Il servizio, particolarmente apprezzato da residenti e turisti, anche quest’anno è andato avanti per tre mesi ed è terminato lo scorso 15 settembre nonostante le richieste di un potenziamento. E soprattutto nonostante nel novembre del 2024 la Regione, grazie all’impegno del consigliere regionale di maggioranza Sandro Porcu, avesse messo a disposizione 150mila euro per estendere il servizio anche d'inverno. Somma della quale non si ha più avuto notizia.

La Regione lo scorso mese, sempre grazie ad un emendamento di Porcu (oggi capogruppo d’opposizione a Villaputzu), ha di nuovo stanziato i soldi (adesso 160mila euro). «Per poter utilizzare queste risorse – ha sottolineato Porcu - serve un progetto serio e completo» e dunque «rivolgo un invito ai Comuni di Muravera, San Vito e Villaputzu affinché partecipino al bando regionale e si costruisca il progetto della navetta annuale».

Il sindaco di Villaputzu Pierpaolo Piu (e presidente dell’Unione dei Comuni) sottolinea che il servizio è fondamentale («e occorre far di tutto per potenziarlo») ma si mostra perplesso sulle modalità illustrate da Porcu: «Una misura di questo tipo era attesa da anni – spiega Piu – e dunque sarebbe stato naturale coinvolgere prima l’Unione dei Comuni invece di annunciare la cifra e chiedere poi agli enti locali di costruire il progetto».

Ma soprattutto «non dobbiamo progettare una navetta che costi 160mila euro, dobbiamo progettare la navetta di cui il Sarrabus ha bisogno e poi capire quanto costa davvero».

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