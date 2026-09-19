Modifiche temporanee alla viabilità a Sant’Andrea Frius per consentire il passaggio in sicurezza di un autoveicolo di grandi dimensioni. Con un'ordinanza firmata dal responsabile del servizio di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Gerrei, Alessandro Porru, è stato istituito il divieto di sosta con rimozione forzata lungo tutta via Cagliari e via Libertà, nel tratto della strada statale 387 che attraversa il centro abitato. Il provvedimento interesserà il periodo dal 20 al 22 settembre, nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6 del mattino. Il divieto riguarderà tutti i veicoli, fatta eccezione per quelli autorizzati.

La misura è stata adottata in seguito alla richiesta presentata dalla ditta Rubino Giuseppe Snc – Rubino Montaggi Snc, con sede a Cagliari, per garantire il transito del mezzo e tutelare la sicurezza della circolazione. La ditta dovrà provvedere all'installazione della segnaletica temporanea almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore del divieto. In caso di veicoli parcheggiati che impediscano il passaggio, dovrà inoltre organizzare e sostenere le spese dell'eventuale rimozione, previo intervento degli organi di Polizia stradale per l'accertamento della violazione. L'invito agli automobilisti è dunque quello di prestare attenzione alla segnaletica e liberare per tempo le strade interessate.

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