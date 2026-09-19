Le hit degli anni '80, '90 e 2000 proposte dal Dj Sandro Murru in una grande festa di piazza per l'evento conclusivo della stagione estiva.

È tutto pronto a Dolianova per il Festival della Musica Dance organizzato dalla Pro Loco. A partire dalle 22 in piazza Europa si ballerà al ritmo dei grandi successi che hanno segnato la storia della musica da discoteca.

Nel paese del Parteolla sono attese centinaia di persone. Per ragioni di sicurezza la Polizia Locale ha emesso un'ordinanza che vieta la somministrazione e il consumo di bevande in contenitori di vetro o lattine. Disposta anche la chiusura degli esercizi commerciali dall'una alle cinque del mattino di domenica.

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