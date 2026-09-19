Percorso a ostacoli tra i marciapiedi in via Andorra a Quartu. Nel rinomato quartiere di Quartello, a due passi dal mare, ti aspetti fiori e alberi curati invece ci sono erbacce e piantine incolte che impediscono di passare nel passaggio per i pedoni. Le nuove piante erano state sistemate qualche anno fa dopo che erano stati buttati giù gli alberi che con le loro radici avevano sollevato la pavimentazione, ma la manutenzione di questi tempi non avviene regolarmente.

A denunciare la situazione è la presidente del Comitato spontaneo di Quartello Marina Lattanzi che dice: "Qui non si parla più soltanto di decoro, qui si parla di sicurezza. In via Andorra, non si può utilizzare il marciapiede e si è costretti a scendere sulla carreggiata, con tutti i rischi che questo comporta". Nelle vicinanze c’è anche un asilo. "e la presenza quotidiana di bambini, genitori e pedoni rende questa situazione ancora più delicata e non può essere sottovalutata. Abbiamo già inviato la segnalazione al Comune, ma ancora la questione non è stata risolta". Resta il fatto che "quando è in gioco la sicurezza non si può aspettare che accada qualcosa di grave prima di intervenire. Questa situazione richiede un intervento urgente e non più rinviabile. La sicurezza dei pedoni soprattutto in prossimità di una asilo nido deve essere una priorità".

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