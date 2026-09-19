Isili, la Asl cerca alloggi per il personale in arrivo all'ospedale San GiuseppeRequisiti preferenziali sono una posizione comoda e facilmente raggiungibile rispetto alla struttura ospedaliera
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Richiesta di alloggi ad Isili da parte della Asl di Cagliari per il personale Sanitario (Medici, Infermieri e Tecnici) in arrivo nell'ospedale san Giuseppe Calasanzio di Isili. E' stata infatti pubblicata una manifestazione di interesse rivolta a proprietari di immobili, agenzie e cittadini interessati all'affitto di alloggi, appartamenti o locali abitativi.
Requisiti preferenziali sono una posizione comoda e facilmente raggiungibile rispetto alla struttura ospedaliera, delle strutture in buono stato arredate e abitabili e la disponibilità a stipulare dei contratti di locazione ad uso transitorio o dedicati al personale sanitario.
Per partecipare si può inviare la propria disponibilità, indicando tipologia di immobile, zona, numero di vani e contatti, entro il 30.09.2026, tramite: E-mail: direzione.generale@aslcagliari.it, PEC: protocollo@pec.aslcagliari.it.
Per ora si tratta solo di un'indagine esplorativa finalizzata a mettere in contatto i proprietari con le esigenze abitative legate al personale in servizio presso l'azienda sanitaria, senza alcun vincolo contrattuale immediato per l'amministrazione. Informazioni: 070 6097934 – 070 6097932 – 070 6097909 - 070 6097941