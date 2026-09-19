Oggi la quarta edizione del festival organizzato dall’INAF. Laboratori per bambini, esperimenti, incontri con i ricercatori e un gran finale sotto le stelle. Tutte le attività sono gratuite.



Un’intera giornata con lo sguardo rivolto all’Universo, tra esperimenti, laboratori, spettacoli e osservazioni astronomiche. Il Gerrei Astrofest torna oggi, sabato 19 settembre, con la sua quarta edizione, trasformando Sant’Andrea Frius in un punto d’incontro tra il mondo della ricerca e i cittadini. La manifestazione, organizzata dall’Istituto nazionale di astrofisica di Cagliari con il supporto del GAL Sole Grano Terra, si svolgerà tra Piazzale Europa e la Biblioteca comunale. Protagonisti i ricercatori dell’INAF, dell’Istituto nazionale di fisica nucleare, dell’Agenzia spaziale italiana e gli esperti del CICAP.

Il programma prenderà il via alle 10 con il Cody Maze astrofisico, una caccia al tesoro che unisce astronomia, quiz e programmazione informatica. Negli stand i più piccoli potranno costruire un modellino del Sardinia Radio Telescope, creare immagini utilizzando la luce del Sole e scoprire come funzionano le comunicazioni con le sonde spaziali. Spazio anche all’Einstein Telescope, il futuro osservatorio europeo di onde gravitazionali che la Sardegna è candidata a ospitare a Lula. Attraverso esperimenti e dimostrazioni, i visitatori potranno conoscere i principi della gravità e le prospettive della ricerca scientifica.

Nella Biblioteca comunale sarà inoltre visitabile una mostra dedicata al Sardinia Radio Telescope, arricchita dai lavori realizzati dagli studenti del Gerrei nell’ambito del progetto «Il cielo in classe». Nel pomeriggio, dalle 17.30 alle 19, arriverà in piazza il furgone caccia-interferenze dell’INAF, utilizzato per individuare i segnali radio che possono disturbare le osservazioni astronomiche. Alle 18 spazio al pensiero critico con il divulgatore e mentalista Stefano Demurtas, protagonista nella Biblioteca comunale di via Garibaldi della conferenza «La Luna e Urano nel Leone: l’astrologia sotto la lente della scienza». Tra esperimenti dal vivo ed esempi concreti, l’incontro approfondirà le origini dei miti astrologici e le presunte influenze dei corpi celesti sul carattere e sul destino delle persone. Durante la giornata, lo stand del CICAP proporrà inoltre giochi e dimostrazioni dedicati alle bufale scientifiche, dal presunto falso allunaggio alle credenze legate ai cicli lunari. L’ingresso alla conferenza è gratuito fino a esaurimento dei posti. Alle 19.30 il Piazzale Europa ospiterà «Body Astronomy – Il circo incontra l’Universo», lo spettacolo di Pietro Olla che utilizzerà giocoleria, equilibrio e movimento per raccontare alcuni principi della fisica.

Il gran finale sarà dedicato al cielo notturno. Alle 21 una guida astronomica insegnerà a riconoscere stelle e costellazioni, mentre dalle 21.30 alle 22.30 i ricercatori dell’INAF accompagneranno il pubblico nell’osservazione del cielo sopra il Gerrei. L’appuntamento rientra nelle celebrazioni dell’International Observe the Moon Night, iniziativa promossa dalla NASA. A dirigere scientificamente e artisticamente il festival è Silvia Casu, ricercatrice dell’INAF di Cagliari. L’obiettivo della manifestazione è avvicinare la ricerca alle comunità che ospitano importanti infrastrutture scientifiche, favorendo il dialogo diretto tra scienziati e cittadini.

La logistica è affidata a un comitato composto da rappresentanti del Comune, della Pro Loco di Sant’Andrea Frius e del Comitato Classe 1988, che curerà anche il punto ristoro. Tutte le attività sono a ingresso libero e gratuito. Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale gerreiastrofest.inaf.it.

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