C'erano anche due bombole all'interno del casolare andato a fuoco la scorsa notte nella zona di Is Landireddus in un'area non lontana dalla pineta tra i confini di Settimo San Pietro e Sinnai.

A dare l’allarme sono stati gli uomini dell’Agenzia Forestas che, conoscendo il proprietario del casolare, lo hanno subito contattato telefonicamente. L’uomo, che in quel momento non si trovava nella struttura in fiamme, ha informato i forestali della presenza di due bombole all’interno della baracca.

A quel punto, gli operatori di Forestas, di stanza nella casermetta di Sinnai, hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco che, giunti in breve tempo, hanno evitato l’esplosione delle bombole e provveduto allo spegnimento dell’incendio. Grazie alla collaborazione tra Forestas e vigili del fuoco, le fiamme sono state contenute ed è stato scongiurato il rischio che si estendessero alla pineta circostante.

© Riproduzione riservata