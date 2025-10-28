Fiamme in un casolare non lontano dalla pineta di Sinnai. Immediati l'allarme e la mobilitazione dei Vigili del fuoco, del Masise e del Vab: il fuoco è stato circoscritto e domato.

Si indaga ora per risalire all'origine dell'incendio e alle eventuali responsabilità.

