28 ottobre 2025 alle 19:41
Sinnai, fiamme in un casolare vicino alla pinetaIntervento dei vigili del fuoco e dei volontari. Pericolo subito circoscritto
Fiamme in un casolare non lontano dalla pineta di Sinnai. Immediati l'allarme e la mobilitazione dei Vigili del fuoco, del Masise e del Vab: il fuoco è stato circoscritto e domato.
Si indaga ora per risalire all'origine dell'incendio e alle eventuali responsabilità.
