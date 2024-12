Tanta gente anche stasera al terzo appuntamento con "Le vie del Natale", proposto questa volta in via Giardini a Sinnai. Tanti anche i forestieri in un bel clima di festa popolare fra appuntamenti culturali, bancarelle, degustazioni dei prodotti tipici, musica, una gara poetica, Is cerbisceddus, trampolieri e giocolieri e tanto altro. Con la possibilità anche di gustare la carne il buon vino e la buona birra. «Una bella serata», ha commentato Giovanni Pili, arrivato da Cagliari con moglie e figli. «Mi sono trovato bene. Una buona organizzazione, tanta varietà e la possibilità di fare un'ottima cena».

«Una nuova serata straordinaria», ha commentato Maurizio Boassa, assessore comunale alle Tradizioni popolari, Attività Produttive, Commercio, Agricoltura. «Tanta gente, grande movimento. Il terzo appuntamento con le "Vie del Natale" ha promosso un progetto che deve essere proposto nel tempo: un evento che è piaciuto che ha fratto conoscere le nostre tradizioni, la nostra cucina, l'ospitalità». Fra una settimana altro appuntamento in via La Pineta.

A Sinnai vanno avanti anche gli appuntamenti col Vabbo Natale. Oggi sono arrivate anche le scolaresche. Per domani e domenica si attende il pubblico delle grandi occasioni in una veste totalmente rinnovata con i mercatini di Natale, il presepe, la mostra degli antichi abiti tradizionali di Sinnai, una nuova casa di babbo natale e una grande novità: una pista di pattinaggio su ghiaccio aperta tutti i giorni. L'evento è visitabili nella sede del Vab Sinnai nella zona industriale di Luceri.

© Riproduzione riservata