l’annuncio
31 luglio 2026 alle 12:24
Sinnai, la Guardia medica chiude per una notteRivolgersi alla sede di Quartu sino alle 8 di domani
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La Direzione del Distretto Quartu Parteolla comunica che, a causa della indisponibilità del personale medico di assistenza primaria a ciclo orario, la sede della Guardia Medica di Sinnai resterà chiusa dalle 20 di oggi venerdì 31 luglio alle ore 8 di domani, sabato 1 agosto.
Si invitano gli utenti a recarsi presso la sede della Guardia Medica di Quartu Sant'Elena per eventuali necessità assistenziali.
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