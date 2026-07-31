La Direzione del Distretto Quartu Parteolla comunica che, a causa della indisponibilità del personale medico di assistenza primaria a ciclo orario, la sede della Guardia Medica di Sinnai resterà chiusa dalle 20 di oggi venerdì 31 luglio alle ore 8 di domani, sabato 1 agosto.

Si invitano gli utenti a recarsi presso la sede della Guardia Medica di Quartu Sant'Elena per eventuali necessità assistenziali.

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