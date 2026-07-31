Quartu, al via il Summer is Back 2026La rassegna estiva che per otto venerdì animerà il Viale Colombo con negozi aperti fino a tarda sera, musica, artigianato, attività per bambini e occasioni di socialità
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Al via stasera 31 luglio, il Summer is Back 2026, la rassegna estiva che per otto venerdì animerà il Viale Colombo a Quartu con negozi aperti fino a tarda sera, musica, artigianato, attività per bambini e occasioni di socialità. Dalle 19:00 alle 22:30, circa trenta espositori saranno distribuiti in tre aree lungo la via, accompagnati da quattro punti musica e dalle attività commerciali aderenti, che prolungheranno l’apertura proponendo offerte e promozioni dedicate. Tra le postazioni sarà possibile scoprire produzioni artigianali e creative legate a ceramica, illustrazione, gioielli e bijoux, tessile, lavorazione del legno, stampa 3D, giochi di carte, divulgazione e progetti di ricerca. L’obiettivo è costruire una passeggiata capace di coinvolgere l’intero asse commerciale, mettendo in relazione negozi, ristorazione, creatività locale, musica e famiglie.
Ogni venerdì una nuova avventura per i bambini Tra le principali novità dell’edizione 2026 c’è l’area bambini di Piazza del Mare, attiva dalle 19:00 alle 22:00 e curata dagli operatori di Seconda Stella. Ogni appuntamento avrà un tema diverso, con attività pensate per permettere ai più piccoli di giocare e divertirsi insieme agli animatori, mentre i genitori potranno passeggiare tra negozi, espositori e punti musica. La serata inaugurale sarà dedicata a “Summer Mission”.
I bambini diventeranno protagonisti di missioni, prove e sfide da affrontare in gruppo insieme agli animatori. Il programma prevede giochi di squadra, due gonfiabili Seconda Stella, bolle giganti, palloncini modellabili, baby dance e balli di gruppo. L’accesso all’area è gratuito, con posti limitati e prenotazione necessaria. Per registrarsi è sufficiente accedere al sito summerisback.it, entrare nella sezione dedicata all’Area bambini, scegliere la data e compilare il modulo. Al termine della procedura, il genitore riceverà via email un QR code personale da mostrare all’ingresso e conservare anche per il momento in cui tornerà a prendere il bambino.