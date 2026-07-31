Sono esposte in Municipio le graduatorie provvisorie per l’assegnazione dei posteggi relative al bando per l'occupazione di spazi e aree pubbliche in forma temporanea e provvisoria in occasione delle feste religiose dell'estate: Festa della Beata la festa della Vergine Assunta, la Festa di San Lussorio, la Festa di San Lussorio giorno del rientro del Santo in Chiesa, la Festa del Santissimo Salvatore, l'Antico Sposalizio Selargino e la Festa della Madonna della strada.

Le suddette graduatorie saranno definitive trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale qualora non pervengano negli stessi termini osservazioni da parte degli aggiudicatari.

© Riproduzione riservata