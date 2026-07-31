l’incidente
31 luglio 2026 alle 10:50aggiornato il 31 luglio 2026 alle 10:51
Villasimius, scontro fra scooter e apecar: ferito un ragazzoLo schianto in via degli Oleandri
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Incidente ieri sera nella via degli Oleandri a Villasimius con lo scontro tra uno scooter e una Apecar per il trasporto dei turisti.
Ad avere la peggio è stato lo scooterista, subito soccorso: per fortuna, il giovane ha riportato solo leggere ferite.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la Polizia locale e i vigili del fuoco di San Vito per la messa in sicurezza dell'area.
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