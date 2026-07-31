Incidente ieri sera nella via degli Oleandri a Villasimius con lo scontro tra uno scooter e una Apecar per il trasporto dei turisti.

Ad avere la peggio è stato lo scooterista, subito soccorso: per fortuna, il giovane ha riportato solo leggere ferite.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la Polizia locale e i vigili del fuoco di San Vito per la messa in sicurezza dell'area.

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