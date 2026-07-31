Cinque nuovi riconoscimenti internazionali per il Caseificio Antonio Garau di Mandas.

L'azienda della Trexenta ha conquistato cinque Great Taste Awards 2026, ottenendo una stella per i formaggi Blue Marina, Colline di Mandas, Duca Nero, Su Nuraxi e Su Crabittu. Il Great Taste Awards, organizzato nel Regno Unito dalla Guild of Fine Food, è tra i più prestigiosi concorsi internazionali del settore alimentare. I prodotti vengono giudicati esclusivamente attraverso degustazioni alla cieca da una giuria di esperti indipendenti. Nell'edizione 2026 sono stati esaminati oltre 15 mila prodotti provenienti da 116 Paesi. Fondato nel 1880, il Caseificio di Mandas è il più antico ancora in attività in Sardegna e uno dei più longevi d'Italia. Da quasi 150 anni produce formaggi con latte di pecora dei pascoli sardi, seguendo una lavorazione tramandata da quattro generazioni.

Oggi l'azienda è guidata dai fratelli Marina Garau, amministratrice, e Mimmo Garau, mastro casaro. I Great Taste si aggiungono a una lunga serie di successi internazionali. Solo poche settimane fa il caseificio, unica azienda sarda premiata, aveva conquistato otto medaglie agli International Cheese & Dairy Awards: tre ori, tre argenti e due bronzi. Nel suo palmarès figurano anche numerosi riconoscimenti ai World Cheese Awards e agli Italian Cheese Awards.

«Dedichiamo questi premi a nostro nonno Beniamino e a nostro padre Antonio, che hanno aperto la strada, ma anche al nostro staff e a tutta la filiera che ogni giorno porta la tradizione casearia della Sardegna ai massimi livelli internazionali», sottolinea Marina Garau.

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