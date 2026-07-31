Riaperto al pubblico l'Ufficio postale di Burcei dopo i lavori di ristrutturazione secondo la tipologia Polis.

Sono terminati, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione della sede di via Cagliari finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della pubblica amministrazione grazie a Polis, l’iniziativa di Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei settemila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

Nella Sardegna meridionale, alla data odierna, sono stati ristrutturati e rinnovati 97 uffici postali ed entro la fine dell’anno è previsto il completamento di tutte le 113 sedi operative nei comuni del territorio al di sotto dei 15mila abitanti coinvolti nel progetto.

Nella sede dell’ufficio postale di Burcei sono stati effettuati numerosi interventi di riqualificazione degli ambienti e razionalizzazione degli spazi come, ad esempio, i nuovi arredi e colori per la sala che accoglie i clienti, oltre al percorso orizzontale in rilievo per agevolare la clientela ipovedente.

Per quanto concerne i nuovi servizi della Pubblica amministrazione, grazie alla convenzione firmata tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, anche i cittadini di Burcei possono richiedere o rinnovare il passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello del rinnovato ufficio postale, senza doversi recare in questura, con la possibilità di riceverlo a domicilio. Disponibili in sede anche i certificati anagrafici oltre ai servizi INPS come, ad esempio, il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”.

L’ufficio postale di Burcei è a disposizione dei cittadini con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.

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