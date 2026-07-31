Sono aperte le adesioni per il tradizionale viaggio dedicato alla terza età, in programma dal 14 al 19 ottobre, con un itinerario che porterà i partecipanti alla scoperta di alcune delle località più rappresentative della Sicilia orientale.

Il programma organizzato dal Comune prevede sei giornate tra arte, storia e paesaggi naturalistici. La partenza è fissata per il 14 ottobre con la visita guidata di Catania e del suo centro storico. Il giorno successivo sarà dedicato ad Acireale, con tappe anche ad Acitrezza e Acicastello.

Il 16 ottobre è prevista l'escursione sul Monte Etna, mentre il 17 ottobre i partecipanti visiteranno Siracusa, il centro storico di Ortigia e Noto, città simbolo del barocco siciliano.

Il programma proseguirà il 18 ottobre con la visita a Piazza Armerina e alla celebre Villa Romana del Casale, patrimonio dell'UNESCO, per poi raggiungere Caltagirone. L'ultimo giorno sarà invece possibile partecipare, su base facoltativa, a un'escursione a Taormina.

La quota individuale di partecipazione è fissata in 1.190 euro, a condizione che venga raggiunto il numero minimo di 30 partecipanti.

Per i residenti è previsto un contributo comunale di 150 euro, riservato a coloro che avranno compiuto 65 anni entro la scadenza delle adesioni, fissata al 3 agosto.

L'iniziativa rappresenta un'importante occasione di socializzazione e svago per i cittadini della terza età, offrendo loro la possibilità di visitare alcune delle mete più suggestive della Sicilia attraverso un programma organizzato e ricco di appuntamenti culturali.

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