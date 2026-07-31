Rimarranno chiusi per tutto il mese di agosto gli uffici del centro di facilitazione digitale ospitato all’interno del palazzo comunale in Piazza Brigata Sassari. Una pausa programmata in considerazione del calo degli accessi durante l’estate.

Il Punto Facile Digitale è stato attivato lo scorso mese di gennaio con i fondi del Pnrr per offrire assistenza gratuita nell’utilizzo dei servizi online della pubblica amministrazione: (attivazione dello spid, accesso ai servizi Anpr, AppI0 e Fascicolo sanitario elettronico, pagamenti tramite PagoPa e prenotazione delle visite sanitarie).

Gli uffici riapriranno regolarmente il primo settembre. Gli operatori saranno a disposizione del pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00.

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