Il Comune di Paulilatino compie un passo fondamentale verso la valorizzazione di uno dei suoi gioielli storico-archeologici più celebri. Con la determinazione del Settore Tecnico del 30 luglio 2026, pubblicata sul sito amministrazionetrasparente.unionesarda.it, l'amministrazione comunale ha ufficialmente formalizzato la nomina del Responsabile Unico del Progetto (Rup) per il grande intervento di riqualificazione del Santuario di Santa Cristina.

L'incarico è stato affidato all'architetto Salvatore Flores, che seguirà tutte le fasi dell'opera, dalla progettazione fino all'esecuzione. Il progetto, che può contare su un finanziamento complessivo di 858 mila e 400 euro stanziato dalla Regione, mira a potenziare e riorganizzare l'intera area.

Nel dettaglio, i fondi rientrano nel piano regionale dedicato al riconoscimento dei "Monumenti della civiltà nuragica" nella World Heritage List dell'Unesco. L'intervento sul sito di Paulilatino prevede il miglioramento dei percorsi di visita, la conservazione mirata del complesso archeologico e una completa riorganizzazione dei servizi di accesso, così da offrire un'esperienza di fruizione turistica e culturale sempre più qualificata e accessibile.

(Unioneonline/En.Ne.)

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