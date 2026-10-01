Sinnai intitola una piazza a Luigi Moi: l'omaggio al finanziere caduto a 22 anni con la cerimonia solenne alla presenza del sindaco Pusceddu e del generale Cutarelli. Ricordato il sacrificio del giovane militare sinnaese, scomparso nel 1965 durante un servizio anticontrabbando. Nella giornata di oggi a Sinnai, si è svolta la cerimonia di intitolazione di una piazza al finanziere Luigi Moi, alla presenza di generale di brigata Gaetano Cutarelli, comandante provinciale della Guardia di finanza di Cagliari e del sindaco di Sinnai Maria Barbara Pusceddu.

L’iniziativa ha voluto rendere omaggio al sacrificio del finanziere sinnaese nato nel 1943 e caduto il 1° ottobre 1965, a soli 22 anni, durante un servizio di contrasto al contrabbando al confine italo-svizzero. Il giovane militare perse la vita nel torrente Albano, nel Comune di Garzeno in provincia di Como, mentre inseguiva al buio un contrabbandiere al quale aveva già sequestrato un carico di merce illecita.

Nel corso della cerimonia è stata depositata una corona in suo onore presso la piazza a lui dedicata. Presenti anche i fratelli Marciano e Salvatore Moi, accolti con particolare affetto dalla comunità, oltre a una delegazione della locale Sezione Anfi.

Nel suo intervento, il generale Cutarelli ha ricordato come il sacrificio del finanziere Moi rappresenti ancora oggi un esempio di fedeltà, dedizione al dovere e spirito di servizio, valori che costituiscono un punto di riferimento per tutti gli appartenenti alla Guardia di finanza, soprattutto per i giovani finanzieri chiamati a raccoglierne l’eredità di servizio e dedizione al dovere.

(Unioneonline)

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