La spiaggia di Murtas da oggi è di nuovo off-limits. In base all’accordo tra il Comune di Villaputzu e il Ministero della Difesa, infatti, anche quest’anno la spiaggia è rimasta a disposizione di tutti dal primo giugno al 30 settembre, per quattro mesi. Da tempo l’amministrazione comunale di Villaputzu si sta confrontando con il Poligono Interforze di Quirra e il Ministero della Difesa per arrivare ad una soluzione che consenta di rendere Murtas fruibile via terra anche oltre il 30 settembre durante i giorni in cui non ci sono esercitazioni militari.

In itinere c’è poi il piano di utilizzo dei litorali avviato dalla precedente amministrazione comunale e, adesso, nelle mani della nuova. Uno degli obiettivi è far sì che lungo lo spiaggione di Murtas ci possano essere due o tre chioschi o stabilimenti balneari.

«È fondamentale – ha spiegato Pierpaolo Piu, sindaco di Villaputzu dallo scorso giugno – interloquire con il Poligono, ed è quello che faremo. Per quanto riguarda Murtas ritengo sia importante offrire i servizi che un turista, o comunque chi frequenta quello splendido tratto di spiaggia, oggi richiede».

Piu va oltre: «Altrettanto importante – ha aggiunto – creare un dialogo continuo complessivo col Pisq ma anche con tutte le società che ruotano attorno. Un dialogo che si trasformi in posti di lavoro per il territorio».

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