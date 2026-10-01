Quartucciu, i carabinieri fermano un 41enne: in casa una piantagione di cannabisLa scoperta dei militari dopo un normale controllo su strada
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Nascondeva in casa una piantagione con 37 piante di cannabis, oltre a materiali vari per la cura e la coltivazione degli arbusti.
A finire nei guai un 41enne, già noto alle forze dell’ordine, arrestato dai carabinieri con l’accusa di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
L’operazione è scattata a seguito di un iniziale controllo su strada eseguito a Quartucciu, durante il quale i militari hanno rinvenuto nella disponibilità dell'uomo circa 3 grammi di marijuana. Gli approfondimenti investigativi hanno poi spinto i carabinieri a estendere le perquisizioni al domicilio e ai terreni riconducibili all’uomo, dov’è avvenuta la scoperta.
Le piante e il materiale sono stati posti sotto sequestro, mentre l'uomo è stato tratto in arresto in flagranza di reato.
(Unioneonline)