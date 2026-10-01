E' ancora emergenza per la presenza di ratti a Quartu. Alle tre scuole chiuse e agli interventi in più di venti strade si aggiungono adesso altre derattizzazioni programmate nelle vie Spano, Mar Caspio, Nivola, Boccherini e Fogazzaro. Ad occuparsene come sempre saranno i tecnici della Pro service incaricati dal settore anti insetti della Città Metropolitana che posizioneranno le esche e che poi controlleranno il buon esito del trattamento nei giorni successivi.

Ancora una volta sono interessate strade del quartiere di Santo Stefano, come via Boccherini, già pesantemente colpita dall’emergenza ratti per via della grande presenza di rifiuti nel quartiere. E proprio in tema di rifiuti, la cabina Enel mai completata in via Turati, è diventata una discarica a cielo aperto. Da qualche giorno, dopo avere buttato giù la recinzione arancione di cantiere, gli incivili stanno gettando all’interno dello spazio buste di indifferenziato di vario genere tra cui anche macchinette del caffè e tubi e materiale edile. Proprio a due passi dagli ambulatori Asl. E siccome nelle regole dei maleducati rifiuti richiamano rifiuti, ogni giorno la discarica aumenta sempre di più perché chi arriva getta altre buste.

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