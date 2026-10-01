È stato appena ultimato il primo intervento per migliorare la pavimentazione nelle vie principali del centro abitato di San Vito. Sono state asfaltate via Ungaretti, via Spano, via Aldo Moro, via Sassari, via Delle Canne, via Degli Aironi, via Degli Ulivi, via Santa Croce e via Grazia Deledda. L’intervento, per un totale di trecentomila euro (finanziamento regionale), interessa nel complesso tredici strade. Si tratta di una serie di strade “danneggiate da cedimenti - viene messo in evidenza nella delibera di Giunta - avvallamenti, buche, tagli stradali che causano situazioni di potenziale pericolo sia alla viabilità veicolare che alla viabilità pedonale” dove dunque è necessario, fra le atre cose, rifare l’asfalto (sempre previa fresatura di quello vecchio).

Altre tre importanti strade, e cioè via Roma, via Cavour e via San Lussorio, saranno invece sistemate dalla ditta che ha effettuato dei tagli per posizionare la fibra. Alla fine, insomma, saranno riasfaltate in lungo e in largo sedici strade del centro urbano. Uno step importante, insomma, per mettere in sicurezza la viabilità all’interno del centro abitato di San Vito, periferie comprese.

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